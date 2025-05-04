Moskova'da Zafer Günü Geçit Töreni Provası Yapıldı

Moskova'da Zafer Günü Geçit Töreni Provası Yapıldı
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Rusya, II. Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Moskova'da askeri geçit töreni provası gerçekleştirdi.

MOSKOVA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı diye adlandırılan II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin kazandığı zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek Zafer Günü askeri geçit töreninin provasına katılmak üzere Kızıl Meydan'a doğru yürüyen askerler, 3 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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