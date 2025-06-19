Moskova'da Uluslararası Yaz Flüt Festivali Düzenlendi

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Moskova'da gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Flüt Festivali'ne Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları katıldı. Konserde, ünlü Rus besteci Vladimir Senegin'in 'Su Oyunu' adlı eserinin prömiyeri yapıldı.

Rusya'da Moskova Uluslararası Yaz Flüt Festivali düzenlendi.

Başkent Moskova'daki festival kapsamında, Skryabin müzesinde düzenlenen konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Flüt sanatçıların sahne aldığı konserde, Türkiye'den Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları katıldı.

Konserde, Rusya'nın önde gelen bestecilerinden Vladimir Senegin, Bayramoğulları'na ithaf ettiği "Su Oyunu" adlı eserinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Türk bestecilerin eserlerini seslendiren Bayramoğulları, Rus genç flütistlerle ustalık sınıfı çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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