Moskova'da Üst Düzey Rus Generale Bombalı Suikast

MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde bomba yerleştirilen araçta patlamanın meydana geldiği alan, 22 Aralık 2025.

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus Tümgeneral Fanil Sarvarov'un pazartesi günü Moskova'da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, pazartesi sabahı Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak ettiği bildirildi. Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olan Sarvarov, patlamada ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Komite, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yetkililerin olaya Ukrayna istihbarat servislerinin karıştığı iddiası da dahil olmak üzere tüm olası nedenleri araştırdığını ifade etti. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)