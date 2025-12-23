Haberler

Moskova'da Üst Düzey Rus Generale Bombalı Suikast

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Moskova şehrinde, Tümgeneral Fanil Sarvarov'un aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Ukrayna istihbarat servislerinin olaya karıştığı iddiaları araştırılıyor.

MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde bomba yerleştirilen araçta patlamanın meydana geldiği alan, 22 Aralık 2025.

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus Tümgeneral Fanil Sarvarov'un pazartesi günü Moskova'da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, pazartesi sabahı Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak ettiği bildirildi. Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olan Sarvarov, patlamada ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Komite, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yetkililerin olaya Ukrayna istihbarat servislerinin karıştığı iddiası da dahil olmak üzere tüm olası nedenleri araştırdığını ifade etti. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...