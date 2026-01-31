Moskova'da Son 200 Yılın En Yoğun Kar Yağışı Görüldü

MOSKOVA, 31 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan yakınlarında yer alan bir parkta kar temizleyen görevliler, 30 Ocak 2026.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ocak 2026, son 200 yılın en yoğun kar yağışının kaydedildiği ay oldu.

Moskova Devlet Üniversitesi perşembe günü resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, rekor düzeydeki kar yağışının başkent üzerinde etkili olan derin ve geniş ölçekli siklon sistemleri ile güçlenen atmosferik cephelerden kaynaklandığını belirtti.

29 Ocak itibarıyla Moskova'da hava sıcaklığının, ocak ayı için mevsim normali olan eksi 6,2 santigrat derecenin 1,5 derece altında seyrettiği bildirildi.

Moskova Devlet Üniversitesi Meteoroloji Gözlemevi Başkanı Mikhail Lokoshchenko, aynı tarih itibarıyla kentte yaklaşık 92 milimetre yağış kaydedildiğini söyledi.

Lokoshchenko hızlı küresel ısınmaya rağmen kış yağışlarında genel bir artış yaşandığını, kar erimesinin ise sınırlı kaldığını belirterek, bu nedenle Moskova'daki kar kalınlığının şimdilik istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Moskova'da 9 Ocak'ta son 56 yılın en yoğun günlük kar yağışı kaydedilirken, yağış miktarı ay boyunca artmaya devam etti. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)