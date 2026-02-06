Haberler

Moskova'da suikasta uğrayan Rus Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı

Rusya'nın Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da suikasta uğrayan Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, Savunma Bakanlığında görevli Alekseyev'e Moskova'nın kuzeybatısında, otoyol üzerindeki evde birkaç el ateş edip kaçtığını belirtti.

Petrenko, saldırıya uğrayan Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rus basınında Vladimir Alekseyev'in, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Alekseyev'in geçmişte Suriye'deki askeri operasyonlarda istihbarat faaliyetlerini yönettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
