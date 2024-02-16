Moskova'da Puşkin Meydanı'nda Büyük Yangın Söndürüldü

ÇEKİM TARİHİ: 15 Şubat 2024

1. Yangından çeşitli görüntüler (EMERCOM'un izniyle)

2. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından çeşitli görüntüler (EMERCOM'un izniyle)

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) Perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda çıkan büyük bir yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, yangın yerel saatle sabah 10.00 sularında söndürüldü ve olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yangın söndürülmeden önce 1.500 metrekarelik bir alana yayılmıştı.

Acil Durumlar Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin yangının Puşkin Meydanı'ndaki İzvestia Hall binasına sıçramasını önlediğini ve yangının sadece avludaki kullanılmayan üç binayı etkilediğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)