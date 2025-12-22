Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Moskova'da otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Sarvarov yaşamını yitirdi.

Patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1969 doğumlu Fanil Sarvarov, Prigorodny bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan Oset-İnguş çatışması sırasında ve Suriye'de bazı görevler aldı.

Çeşitli devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.