Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov yaşamını yitirdi. Patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği iddia ediliyor.

1969 doğumlu Fanil Sarvarov, Prigorodny bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan Oset-İnguş çatışması sırasında ve Suriye'de bazı görevler aldı.

Çeşitli devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

