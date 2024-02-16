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Moskova'da Navalnıy için anıta çiçek bırakıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı vatandaşlar, bugün cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy için 'Solovetskiy Kamen' anıtına çiçek bıraktı. Siyasi baskı kurbanlarına adandığı belirtilen anıtın çevresinde emniyet güçleri güvenlik önlemleri aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı vatandaşlar, bugün cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalnıy için "Solovetskiy Kamen" anıtına çiçek bırakıyor.

Siyasi baskı kurbanlarına adandığı belirtilen "Solovetskiy Kamen" anıtının çevresinde emniyet güçleri güvenlik önlemleri aldı.

Bazı vatandaşlar, Navalnıy için anıta çiçek bıraktı.

Anıta çiçek bırakmak isteyenler kuyruk oluşturdu.

?Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), bugün muhalif Navalnıy'ın mahkum olarak bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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