Moskova'da Küçük Uçak Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

MOSKOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir arazide meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının Moskova Bölge Şubesi cumartesi günü yaptığı açıklamada, kaza sonrası yangın çıktığını ve ilk incelemelere göre olayın muhtemelen motor arızasından kaynaklandığını bildirdi.

TASS haber ajansına konuşan bir yetkili, "Uçak, motor arızası nedeniyle düştü" açıklamasını yaptı.