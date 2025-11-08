Moskova'da İHA Saldırısı: 82 Ukrayna İHA'sı Düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, geceden saat 09.00'a kadar 82 İHA'nın hava savunma sistemlerince tespit edildiği ve bunların Moskova da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde düşürüldüğü belirtildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Saratov kentinde çok katlı bir binanın hasar gördüğünü belirtti.

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Busargin, "Olayda, 2 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Vologda Bölge Valisi Georgiy Filimonov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki İHA saldırısı sonucu "Belozyorskaya" trafo merkezinde patlamalar yaşandığını bildirdi.

Elektik kesintisinin yaşanmadığını belirten Filimonov, ilk belirlemelere göre olayda can kaybının olmadığını ifade etti.