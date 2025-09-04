Haberler

Moskova'da Filistin Halkına Destek Etkinliği Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı destek amacıyla düzenlenen etkinlikte büyükelçiler, sivil toplum kuruluşları ve diğer katılımcılar bir araya geldi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi de programa katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İsrail'in katliamlarına karşı Filistin halkına destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte Rusya'da bulunan İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçileri ile diğer bazı ülkelerin büyükelçileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi yetkilileri, Moskova Patrikhanesi yetkilileri, Filistin ve Rusya vatandaşları hazır bulundu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de programa katılarak, Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan sembolik duvara karanfil bıraktı.

Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılanlar, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirenler için dua etti, Filistin lehine slogan attı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'in Filistin halkına yönelik destek mesajı okundu.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Filistinliler adına tüm dünyaya mesaj göndermek için bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da selamını iletti.

Adalet, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve Filistin devletinin özgürlüğü ve egemenliği için direndiklerini ifade eden Nofal, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarının sona ermesi, yorgunluktan ve açlıktan ölen Gazzeliler için dua ettiklerini belirtti.

Nofal, "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı toplu katliamlarını protesto ve korkunç politikalarını sora erdirmesini talep etmek ve uluslararası toplumu bu trajediyi durdurmaya çağırmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
