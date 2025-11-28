Haberler

Moskova'da 'Elmas Kelebek' Avrasya Film Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova, ilk kez düzenlenen 'Elmas Kelebek' Avrasya Film Ödülleri etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye, etkinlikte üç filmle temsil edildi ve ödüller sahiplerini buldu.

Rusya'nın başkenti Moskova, "Elmas Kelebek" Avrasya Film Ödülleri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Avrasya Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile çok sayıda Rus ve yabancı sanatçı katıldı.

Moskova'daki Nikita Mikhalkov Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Türkiye'den Sinema Genel Müdürü Birol Güven, film yapımcıları Süreyya Yaşar Önal ve Burak Kaplan, yönetmen senarist Doğuş Algün ile sinema oyuncusu Kerem Alışık yer aldı.

Türkiye, etkinlikte 3 filmle temsil edildi

Sinema üretimi, kültürel çeşitlilik ve film endüstrisinin ortak geleceği temaları üzerine kurgulanan uluslararası "Elmas Kelebek" Avrasya Film Ödülleri etkinliğinde, 17 ülkeden 34 film yer aldı.

Türkiye ise etkinlikte Aydın Bulut'un "Akıldan Kalbe", Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu" ve Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim" filmleriyle temsil edildi.

Törende, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Operatör", "En İyi Besteci", "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri verildi.

"Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi" filminin yönetmeni İranlı Mecid Mecidi'ye ise dünya sinemasına katkılarından dolayı özel ödül takdim edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
CBS muhabiri Papa'ya beyzbol sopası hediye etti

Türkiye yolunda Papa'ya sürpriz hediye
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.