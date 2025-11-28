Moskova'da 'Elmas Kelebek' Avrasya Film Ödülleri Sahiplerini Buldu

Rusya'nın başkenti Moskova, "Elmas Kelebek" Avrasya Film Ödülleri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Avrasya Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ile çok sayıda Rus ve yabancı sanatçı katıldı.

Moskova'daki Nikita Mikhalkov Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Türkiye'den Sinema Genel Müdürü Birol Güven, film yapımcıları Süreyya Yaşar Önal ve Burak Kaplan, yönetmen senarist Doğuş Algün ile sinema oyuncusu Kerem Alışık yer aldı.

Türkiye, etkinlikte 3 filmle temsil edildi

Sinema üretimi, kültürel çeşitlilik ve film endüstrisinin ortak geleceği temaları üzerine kurgulanan uluslararası "Elmas Kelebek" Avrasya Film Ödülleri etkinliğinde, 17 ülkeden 34 film yer aldı.

Türkiye ise etkinlikte Aydın Bulut'un "Akıldan Kalbe", Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu" ve Doğuş Algün'ün "Ölü Mevsim" filmleriyle temsil edildi.

Törende, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Operatör", "En İyi Besteci", "En İyi Erkek Oyuncu" ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri verildi.

"Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi" filminin yönetmeni İranlı Mecid Mecidi'ye ise dünya sinemasına katkılarından dolayı özel ödül takdim edildi.