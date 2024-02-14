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Moskova'da düzenlenen Orta Doğu Konferansı'nda Filistin meselesi ele alındı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 8. Orta Doğu Konferansı'nda, çeşitli ülkelerden uzmanlar Filistin meselesini tartıştı. Konferansta, Filistin'in adalet ve istikrar konuları ele alındı ve İsrail'in Filistin'e yönelik savaşı eleştirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da çeşitli ülkelerden uzmanların katılımıyla 8. Orta Doğu Konferansı gerçekleştirildi.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen konferansa, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed El-Mecdelani, Rusya ve Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Orta Doğu uzmanları katıldı.

Konferansta konuşan Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Vitaliy Naumkin, Orta Doğu'da Filistin meselesinin en önemli konulardan biri olduğunu belirtti.

Söz konusu sorunun küresel güvenliği "olumsuz" etkilediğine işaret eden Naumkin, Orta Doğu'da yaşananların Rusya dahil tüm bölgesel ve küresel güçleri endişelendirdiğini belirterek "Filistin sorununun çözülmemesi, Orta Doğu'da ve tüm dünyada barışın tesis edilmesi için en büyük engel." dedi.

"Filistin'e karşı savaş ABD ve bazı Batı Avrupa ülkeleri tarafından yürütülüyor"

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed El-Mecdelani, Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret ederek "Filistin halkı adalet konusunda tatmin edilmezse bölgede ne istikrar ne de refah sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik savaş yürüttüğünü ve uluslararası toplumun buna karşı çıkamadığını belirten Mecdelani, "Mevcut savaş, İsrail'in ABD tarafından bir araç olarak kullanıldığını ispatladı. Filistin'e karşı savaş ABD ve bazı Batı Avrupa ülkeleri tarafından yürütülüyor." şeklinde konuştu.

"Batı ülkeleri, krizi kışkırtan siyaset izliyor"

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan, Filistin meselesinin yıllar boyunca sürdüğünü söyleyerek "Bölge ve Batı ülkelerinin siyasi güvenliği sağlaması gerekiyor. Eğer böyle bir siyaset izlenseydi, bu kriz uzun sürmezdi. Batı ve bazı bölge ülkeleri, söz konusu krizi kışkırtan siyaset izliyor." dedi.

İsrail'in uluslararası toplumun kararlarını tanımadığını ve bölge ülkelerini dikkate almadığını vurgulayan Özhan, oluşan krizin çıkmaza girdiğini söyledi.

Eski Mısır Dışişleri Bakanı Nabil Fahmi de Filistin halkına saygı duyulmadığını ve bunun "acı verici" olduğunu ifade ederek, "Amerikalılar, İsrail'in eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmasına izin vermiyorlar. Filistinliler, gelecekte sadece devletini oluşturmayı değil intikam almayı isteyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fahmi, Orta Doğu bölgesinde hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiğini belirtti.

"Orta Doğu'daki istikrarsızlığın kaynağı İsrail rejimi"

İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Öğretim Üyesi Mohammad Reza Dehshiri, Orta Doğu bölgesinin istikrarsız olduğunu belirterek, "Orta Doğu'daki istikrarsızlığın kaynağı İsrail rejimi. İsrail rejimi, ayrımcılığa, yayılmacı politikaya ve savaşçı ruha dayanıyor. İsrail, Yahudi halkının Müslümanlar ve Hristiyanlar üzerindeki üstün olduğuna inanarak kibir dolu davranış sergiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Filistin devletinin oluşturulmasına karşı çıktığına işaret eden Dehshiri, bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına saygı duymadığını kaydetti. Dehshiri, "İsrail, Orta Doğu'daki durumun çözümünde bir engel ve tüm bölge için tehdittir." yorumunu yaptı.

Dehshiri, ABD'nin İsrail'e askeri destek sağladığını anlatarak, "Bu da Orta Doğu'daki istikrarsızlığın nedenlerinden biridir. Amerikalılar bölgedeki gerginliğin devam etmesini istiyor. Filistinliler, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarına uğruyor. ABD yönetimi ise İsrail'e uçak, silah ve mühimmat sağlıyor." dedi.

Mohammad Reza Dehshiri, İsrail'in durdurulması, oluşan durumun da siyasi diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Körfez Araştırmaları Merkezi Danışmanı Saleh Alhkathlan da Gazze Şeridi'nde sivillerin öldüğünü ve bunun acı verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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