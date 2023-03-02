Moskova'da Dünyanın En Uzun Metro Hattı Açıldı

MOSKOVA, 2 Mart (Xinhua) -- Moskova, Çarşamba günü dünyadaki en uzun metro hattı olan 70 kilometre uzunluğundaki Big Circle Hattı'nın (BCL) açılışını yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Big Circle Hattı'na ait bir metro istasyonunda yürüyen insanlar, 1 Mart 2023. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

MOSKOVA, 2 Mart (Xinhua) -- Moskova, Çarşamba günü dünyadaki en uzun metro hattı olan 70 kilometre uzunluğundaki Big Circle Hattı'nın (BCL) açılışını yaptı.

Metro hattı, 2011 ile 2022 yılları arasında inşa edildi. BCL'nin ilk bölümü 2018'de açılırken, başkent metrosunun tarihindeki en uzun kısmı olan 20 kilometrelik diğer bir bölümüyse Aralık 2021'de açılmıştı.

BCL'de 31 istasyon bulunuyor. Bunların 24'ü başkent metrosunun mevcut ya da gelecekte inşa edilecek istasyonlarına 47 geçiş noktası sağlıyor.

BCL'nin önümüzdeki uzun yıllarda başkentin gelişimine ivme sağlayacağını söyleyen Moskova Ulaşımdan Sorum Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov, hattın kentin karayollarındaki trafik akışını yüzde 15 kadar azaltacağını ve metro hatlarındaki yoğunluğu ise yüzde 25 kadar düşüreceğini sözlerine ekledi.