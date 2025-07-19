Moskova'da Dünya Sirk Sanatı Festivali 'İDOL-2025' Başladı

Moskova'da Dünya Sirk Sanatı Festivali 'İDOL-2025' Başladı
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Rusya'nın başkenti Moskova, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Dünya Sirk Sanatı Festivali 'İDOL-2025'e ev sahipliği yapıyor. Festivalde Çinli sanatçılar, izleyicilere çeşitli performanslarla unutulmaz anlar yaşatıyor.

MOSKOVA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Dünya Sirk Sanatı Festivali "İDOL-2025"e ev sahipliği yapıyor. Festivalde Çinli sanatçılar, sundukları çeşitli performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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