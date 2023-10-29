Moskova'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Türk toplumu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ile Sokolniy Parkı'nda bir salonda bayram kutlaması için etkinlik düzenledi.

Programa, Moskova'da bulunan Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

RTİB Başkanı Erdem Acay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını belirterek, "100 yıldır devam eden bir Cumhuriyet kültürünün devamını Moskova'daki Türk toplumunda görüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.