Moskova'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı

Moskova'da Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'in Rusya Büyükelçiliği'nin eş sponsorluğunda gerçekleştirilen Çin Yeni Yılı Kutlamaları Cuma gecesi şehirde bulunan Sunshine Hotel'de başladı.

Moskova'da Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'in Rusya Büyükelçiliği'nin eş sponsorluğunda gerçekleştirilen Çin Yeni Yılı Kutlamaları Cuma gecesi şehirde bulunan Sunshine Hotel'de başladı.

Açılış törenine katılan Rus sanatçılar, Çin kültürüne olan sevgilerini göstermek için bir dizi gösteri gerçekleştirdi.

SES 1 (İngilizce): VİCTORİA VOLODİNA, Kum sanatçısı:

"Çin kültürünü seviyorum. Çin kültürünün ışıltılı sembollerini seviyorum. Bunları kendi gözlerimle görmek için Çin'e gitmek istiyorum."

SES 2 (Rusça): ALENA EGORSHİNA, Rus aslan ve ejderha dansı ekibinin lideri:

"(Aslan ve ejderha dansını) 10 yıl önce yapmaya başladık, Jackie Chan'ın aslan kostümü içinde dans ettiği filmlerinden esinlendik. Genelde geleneksel dövüş sanatlarının her türünden hoşlanıyoruz ve tiyatroyu da seviyoruz. Aslan ve ejderha dansları; tiyatro, dövüş sanatı, tören dansı, gelenek ve bunun gibi şeylerin tümünün bir bileşimi."

Moskova'daki kutlamalar 25 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında kentte çeşitli kültürel faaliyetler düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)