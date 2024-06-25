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Moskova'da çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Moskova bölgesinde bir binada çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının çıkış sebepleri arasında elektrik kablolarının hatalı bağlanması olabileceği belirtildi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir binada çıkan yangında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Moskova bölgesindeki bir binada çıkan yangına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yangının binanın 5'inci katında çıktığı ve ardından yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 6 kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yüksek katlı binada çıkan yangına ilişkin gerekli soruşturma ve çalışmaların sürdüğü ifade edilirken elektrik kablolarının hatalı bağlanmasının, yangının çıkış sebepleri arasında olabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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