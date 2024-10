Moskova'da BRICS+ Enformasyon ve Kültürel Medya Merkezi Açıldı

Rusya'da gelecek hafta yapılacak BRICS ülkeleri liderler zirvesi öncesinde başkent Moskova'da kültürel ve insani işbirliğini teşvik amacıyla "BRICS+ Enformasyon ve Kültürel Medya Merkezi" açıldı.

Merkezi Rusya olan "TV BRICS" Uluslararası Medya Ağı ve Rusya Devlet Yabancı Literatür Kütüphanesinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla oluşturulan merkezin açılışına, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TV BRICS Genel Müdürü Janna Tolstikova, Yabancı Literatür Kütüphanesi Genel Müdürü Pavel Kuzmin ile farklı ülkelerin ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BRICS ülkeleri arasında insani ve kültürel alanda küresel diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi, kültür, medya, bilim ve eğitimin yaygınlaştırılması amaçlanan merkezin açılışında konuşan Zaharova, "Bugün açılışı yapılan merkez, basit bir platform değil. Bu, BRICS ülkeleri arasında ve BRICS dışında insani etkileşimin geliştirilmesine yönelik adım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu merkezin, kültürlerin entegrasyonu ve güvenilir bilgilerin yayılması için gerekli koşullar oluşturacağı umudunu paylaşan Zaharova, "Bu merkez, yalan haberlerle mücadele konusunda çalıştaylar düzenlenmesine imkan sağlayacak." şeklinde konuştu.

Dünyanın birçok olayla karşı karşıya kaldığını belirten Zaharova, bu açıdan merkezin önemli olduğunu, halklar arasında çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirebileceğini dile getirdi.

Yabancı Literatür Kütüphanesi Genel Müdürü Kuzmin ise yapılacak etkinliklerle BRICS üyesi ülkelerin gelenek ve kültürlerini birleştiren ortak noktaları bulmaya ve vurgulamaya çalışacaklarını ifade ederek, "Bu, dünya çapındaki ülkeleri sahte haberler ve dezenformasyon yoluyla 'bölme ve çatıştırma' yönünde devam eden girişimlere etkili bir yanıt olacak." dedi.

Programda AA'nın "ayrımcılık hattı" ve "teyit hattı" hakkında bilgi verildi

Program çerçevesinde "21. yüzyılda kültürlerarası diyalog: Medya aracılığıyla birleştirici bir gündemi teşvik etmenin en yeni yolları" konulu panel de düzenlendi.

Panele, Anadolu Ajansı (AA) Asya ve Kafkasya Haberleri Müdür Yardımcısı Ali Cura'nın yanı sıra The Times of India'nın Moskova Temsilcisi Devadathan Divakaran, Latin Amerika Haber Ajansı Prens Latina Moskova Temsilcisi German Hermin Ferras Alvarez, Etiyopya FBC Yönetim Kurulu Başkanı Admasu Damtew, Rus haber ajansı Ria Diplomasi Masası Şefi Anton Şitikov, Arab News Medya Grubu Moskova Temsilcisi Abdel-Munem Salem Adil ve Hindistan News9 Plus Editörü Sandeep Unnithan katıldı.

TV BRICS Genel Yayın Yönetmeni Ksenia Komissarova'nın yönettiği panelde konuşan Cura, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak yeni medyanın toplumları ayrıştıran, düşmanlıklara sebebiyet veren bir etkiyi de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Cura, bunun sonucunda "dezenformasyon ve ayrımcılık" probleminin sosyal medyada virüs gibi yayıldığını ve bundan geleneksel medyanın da etkilendiğini aktardı.

Yalan habere karşı medya kuruluşlarına büyük görev düştüğünü anlatan Cura, AA'nın bu amaçla "ayrımcılık hattı" ve "teyit hattı"nı oluşturduğunu belirtti.

Cura, "Medyanın da etkisiyle ırk ayrımcılığı, kadın-erkek eşitsizliği, nefret söylemi, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı son yıllarda zirveye ulaştı. Bu projemiz dünyadaki her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek için oluşturuldu. Onuruyla yaşama hakkına sahip olan insanların, söz hakkına sahip olamadığı yerlerde de sesi haline gelen bir platform olmaya çalışıyoruz." dedi.

AA'nın "Teyit Hattı" ile kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağladığını aktaran Cura, haber laboratuvarında şüpheli haberlerin incelendiğini ve sonuçların tüm kanıtlarla birlikte kamuoyunun güvenini uyandıracak şekilde yayımlandığını dile getirdi. Cura, AA'nın yeni biçim ve yöntemlerle dezenformasyon ile mücadele ettiğini ifade etti.

Cura, BRICS üyesi ülkelerin medya kuruluşlarının ortak çalışmalarıyla çok sesli, çok kültürlü, güçlü ve objektif bir medya platformu ve sistemi oluşturmaya yönelebileceğinin altını çizdi.