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Moskova'da Alışveriş Merkezinde Sıcak Su Borusu Patladı: 4 Ölü

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusu patladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Çok sayıda sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yaralıların vücutlarında yanıkların oluştuğu belirtildi. Patlama sonucu alışveriş merkezinde bulunan bir restoranı su bastı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Tüm kazazedeler için tıbbi ekipman sağlıyoruz." dedi.

Moskova'da 2007 yılında hizmete giren alışveriş merkezinde 150'den fazla mağaza bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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