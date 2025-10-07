Moskova'da Afganistan İstişareleri: Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Afganistan'la ilgili "Moskova Formatı'nda İstişareler" toplantısı yapıldı.

Moskova'daki bir otelde 7'ncisi düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin yanı sıra Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan temsilciler katıldı.

Belarus'un da misafir olarak davet edildiği toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

"ABD'nin Afganistan'da büyükelçilik açma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'la ilgili toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının önemine işaret eden Kabulov, "Bu toplantı, tüm bölge devletlerinin, karşılıklı çıkar sağlayan alanlarda Afganistan hükümetiyle ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki kararlığını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulov, Afganistan halkına ekonomik kalkınmasında destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile bir araya geldiğine dikkati çeken Kabulov, "Muttaki, Afganistan hükümetinin topraklarında herhangi bir yabancı üssün konuşlandırılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Bu, Bagram Hava Üssü için de geçerli." diye konuştu.

Kabulov, Rusya'nın da buna karşı çıktığını vurgulayarak "Rusya'nın Afganistan'da üs kurma planı yok." ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan'da büyükelçilik açma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kabulov, "Sadece ABD'nin değil, Afganistan ile ilişkilerini düzeltmeye ve destek sağlamaya hazır olan diğer ülkelerin de büyükelçilik açma arzusunu destekliyoruz." dedi.