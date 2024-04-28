Moskova'da 23 Nisan'da Ebru Atölyesi Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle ebru atölyesi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen ebru atölye çalışmasına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları ile çok sayıda Rus ve Türk çocuğu katıldı.

YEE'nin Moskova'daki binasında düzenlenen atölye çalışması öncesi konuşan Büyükelçi Bilgiç, 23 Nisan'ı haftaya yayılan etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Bilgiç, "Bugün çocuklara Türk sanatının kıymetli parçası olan ebruyu öğreteceğiz. 23 Nisan'ı çocukların öğrenmesi ve daha fazla hissetmesi hedefiyle hareket ettik. Bunu bu yıl Moskova'da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bir hafta boyunca çok sayıda çeşitli etkinlikler düzenledik." dedi.

Atölyede, çocuklara ebru sanatı öğretildi. Büyükelçi Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de çocukların çalışmalarını takip etti.

Atölye çalışması, çocukların ailelerinden de büyük ilgi gördü.