Üye Girişi
Haberler

Moskova'da 23 Nisan'da Ebru Atölyesi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından ebru atölyesi düzenlendi. Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in de katıldığı etkinlikte, çocuklara ebru sanatı öğretildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle ebru atölyesi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen ebru atölye çalışmasına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları ile çok sayıda Rus ve Türk çocuğu katıldı.

YEE'nin Moskova'daki binasında düzenlenen atölye çalışması öncesi konuşan Büyükelçi Bilgiç, 23 Nisan'ı haftaya yayılan etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Bilgiç, "Bugün çocuklara Türk sanatının kıymetli parçası olan ebruyu öğreteceğiz. 23 Nisan'ı çocukların öğrenmesi ve daha fazla hissetmesi hedefiyle hareket ettik. Bunu bu yıl Moskova'da başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bir hafta boyunca çok sayıda çeşitli etkinlikler düzenledik." dedi.

Atölyede, çocuklara ebru sanatı öğretildi. Büyükelçi Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de çocukların çalışmalarını takip etti.

Atölye çalışması, çocukların ailelerinden de büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Moskova Türkiye Çocuk Rusya Sanat Kültür Diplomasi Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi? Kapıcılar Kralı ne zaman nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE! 28 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İYİ PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKANI KİM OLDU? Meral Akşener'in yerine kim geçti? Eski Fenerbahçe yıldızı Papiss Cisse kaç TL'ye futbol oynuyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title