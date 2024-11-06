Moskova'da 22. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "22. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" başladı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi'nin Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı ile ortak düzenlediği yarışmanın açılış programı, Moskova Merkez Camisi'nde yapıldı.

Programa, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı ve yarışmanın Organizasyon Komitesi Başkanı Ruşen Abbasov, dini yetkililer ve Moskova'da yaşayan Müslümanlar katıldı.

"Bu etkinlik, dünyadaki Müslümanları birleştiriyor"

Burada açılış konuşmasını yapan Ruşen Abbasov, yarışmanın önemine işaret ederek, "Bu etkinlik, dünyadaki Müslümanları birleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Program içeriğinin zengin olduğunu dile getiren Abbasov, yarışma kapsamında "Küresel Dönüşümler Bağlamında Geleneksel Aile Değerleri" isimli uluslararası konferans ile "Kur'an-ı Kerim Dünyası" isimli serginin düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Rusya, Filistin ve Katar dahil 30'dan fazla ülkeden katılımın olduğu yarışmada, Türkiye'yi Kahramanmaraş Fethi Kütükçü Camisi İmam Hatibi Ubeydullah Kırlar temsil ediyor.

3 gün sürecek yarışmanın kapanış töreni, 8 Kasım'da düzenlenecek.