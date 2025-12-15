Haberler

Rusya'da "21. Uluslararası Müslüman Forumu" yapıldı

Güncelleme:
Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 21. Uluslararası Müslüman Forumu, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılına ithafen yapıldı. Forumda, barış ve diyalog konuları ele alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "21. Uluslararası Müslüman Forumu" düzenlendi.

Moskova'da bir otelde gerçekleşen foruma, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkanı ve Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Rafael Hüseyinov, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkelerinden müftüler, din adamları ve İslam dünyasının 30 ülkesinden farklı isimler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da foruma videolu selamlama mesajı gönderdi.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü, İmam Tirmizi'nin doğumunun 1200'üncü yılına ithafen yapılan forum, "Küreselleşmenin Sonlandığı Çağda Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslami Bir Bakış" konusuyla düzenlendi.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Gaynutdin, açılışta yaptığı konuşmada, yüzyıllardır kuzey ve güney medeniyetlerinin, halklarının yararına deneyim, bilgi, mal ve teknoloji alışverişinde bulunarak iletişim kurduğunu hatırlattı.

Bunun ancak farklılıkların ötesine geçip ortak değerler seviyesine ulaşıldığında mümkün olduğuna işaret eden Gaynutdin, "Bu değerler, yüce Allah'a ve halka hizmet etme değerleri, aile değerleri ve genç nesillerin yetiştirilmesi değerleri ile tarihi mirasa saygıdır." dedi.

Gaynutdin, "Küreselleşmenin hedeflerinin, kültürleri görmezden gelerek, yeni sömürgeciliği dayatarak ve medeniyet temellerini değersizleştirerek gerçekleştirildiğini açıkça gördük. Gerçek diyalog ve geniş iletişim, dünyanın diğer tüm halkları ve devletleriyle eşit iletişim içinde yer alındığında sağlanır. Biz Müslüman din adamları, topluluklarımızı ahlak ve ruh, düşünce, eylem yolunda yönlendirmenin yanı sıra onlara barış, uyum ve diyalog çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

