Moskova Borsası, Trump'ın Yaptırım Tehditleriyle Yükseldi

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Moskova Borsası, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların beklentilerin aksine hafif kalması sonucu değer kazandı. MOEX yüzde 2,73 yükselirken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,09 artış gösterdi.

Moskova Borsası (MOEX), ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidinin "beklenenden hafif" kalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

MOEX, Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 2,73 değer kazanarak 2.714 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,09 artışla 1090 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 78,3 seviyesinin üzerine çıktı.

Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Analistler, Trump'ın açıkladığı yaptırımların Rusya'da yatırımcıların beklentisinin aksine daha "hafif" kaldığı yorumunda bulundu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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