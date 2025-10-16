Moscow Startup Summit, 40 ülkeden teknoloji liderlerini bir araya getirdi

RUSYA'nın başkentinde düzenlenen uluslararası Moscow Startup Summit, teknoloji ve inovasyon alanında yılın önemli küresel etkinliklerinden biri olarak tamamlandı. Zirve, 40 ülkeden gelen önde gelen uluslararası uzmanları ve teknoloji şirketi temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinliğin iş programı kapsamında startup sunumları (pitch session), sergiler ve uluslararası hızlandırma programı Sber500'ün demo günü öne çıkan bölümler arasında yer aldı.

İki gün süren zirvede yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik girişimcilik temalarında 60'tan fazla panel ve oturum gerçekleştirildi. Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden katılımcılar, küresel ekonomik zorlukları ve hızla değişen teknolojik gerçekliğe uyum stratejilerini tartıştı.

Zirve, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Sber CEO'su Herman Gref'in katıldığı açılış oturumu ile başladı. Oturumda, insan odaklı teknolojiler, mega kentlerin geleceği ve dijital ekosistemlerin modern yaşamı nasıl dönüştürdüğü konuları ele alındı.

Uluslararası ana konuşmacılar arasında 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu, üç Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone ve gelecek odaklı dönüşüm uzmanı Selina Neri yer aldı. Konuşmalarda, küresel teknolojik gelişimin temel başlıkları ele alındı; yapay zekanın geleceği ve toplumsal etkileri, dijital çağda eğitim ve kariyerin yeni modelleri ile girişimcilikte yaratıcılığın rolü üzerine odaklanıldı.

Zirvenin merkezinde hem Rusya'dan hem uluslararası yaklaşık 100 projenin yer aldığı büyük ölçekli startup sergisi yer aldı. Dikkat çeken örnekler arasında şunlar öne çıktı:

Gumich, Gorodovoy adlı robotik teknoloji kompleksini tanıttı.

AI Deepfake, sahte dijital içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik geliştirdiği araçlarla etkinlikte yer aldı.

TUBOT, boru hatlarının teşhis, onarım ve temizliğinde kullanılan boru içi robotlarını sundu.

Cyberly, anksiyete bozuklukları ve fobilerin önlenmesi ve tedavisinde kullanılmak üzere yenilikçi bir VR tabanlı terapi platformu tanıttı.

ONSINT, geliştirdiği yüksek yerelleştirme oranına sahip yerli üretim bir endüstriyel 3D yazıcı ile etkinliğe katıldı.

ExoAtlet, alt ekstremite rahatsızlığı olan hastaların rehabilitasyonu için tıbbi bir egzoskeleton tanıttı.

Titan Power Solution, süper kapasitör tabanlı bir enerji depolama sistemi - yüksek güçlü ve rejeneratif şarj özelliğine sahip verimli bir cihaz - sundu.

Uluslararası katılımcılar, özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi çözümleri, yeşil teknolojiler ve kentsel dijitalleşme alanlarına yoğun ilgi gösterdi. Sergilenen projeler arasında, vinçler ve madencilik ekskavatörleri dahil olmak üzere endüstriyel makinelerin uzaktan çalıştırılmasını sağlayan bir VR tabanlı sistem geliştiren Virsine Innovations gibi küresel ölçekte büyümekte olan Rus girişimler de vardı. Ayrıca İran, BAE, Hindistan, Pakistan ve diğer ülkelerden startup'lar da zirvede yer aldı.

MOSCOW STARTUP SUMMİT YENİ İŞ BİRLİKLERİNE KAPI ARALADI

Zirve, Rus ve uluslararası şirketler arasında stratejik ortaklıkların kurulduğu önemli bir platform haline geldi. Öne çıkan duyurulardan biri, Moskova İnovasyon Kümelenmesi (Moscow Innovation Cluster) ile SberCity iş birliğinde geliştirilecek olan, Avrupa'nın inşaat sektöründeki inovasyonlar için en büyük test alanının oluşturulmasıydı.

Etkinlikte ayrıca teknoloji sektöründe önemli yatırım anlaşmaları da açıklandı. KAMA FLOW (ana yatırımcı) ve Osnova Capital'ın yer aldığı bir konsorsiyum, madencilik endüstrisine yönelik yazılım çözümleri geliştiren Piklema Group'a 1 milyar ruble yatırım yaptığını duyurdu. Bunun yanında, Friendly VC adlı girişim sermayesi fonu, akıllı yaya geçidi sistemi iCrossWalk'un geliştiricisi SmartSee'ye 50 milyon ruble yatırım planlarını açıkladı.

STARTUP SUMMİT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Moscow Startup Summit, teknoloji ve inovasyonda öne çıkan başarıları onurlandırmak amacıyla verilen ve Moskova Hükümeti ile Sber tarafından oluşturulan Startup Summit Ödülleri ile sona erdi. İki günlük etkinliğin doruk noktası olan ödül töreni, Rusya'nın inovasyon ekosisteminin ölçeğini gözler önüne serdi.79 Rus bölgesinden bin 700'ün üzerinde başvuru alındı; bunların 370'i En İyi Yapay Zeka Çözümü, 160'tan fazlası ise En İyi Kentsel İnovasyon kategorisindeydi.

Kazananlar; girişimler, risk sermayesi yatırımcıları, şirketler, bölgeler ve üniversiteler ile teknolojik girişimciliği teşvik eden medya kuruluşları olmak üzere beş ana alanda toplam 17 kategoride ödüllendirildi.

Moscow Startup Summit, Moskova Hükümeti ve Sber tarafından organize edildi. Etkinlik, girişim sermayesi fonları, teknoloji şirketleri ve araştırma kurumlarından 5.000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi.