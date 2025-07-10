Morrissey'in İstanbul Konseri Sakatlık Nedeniyle İptal Edildi

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İngiliz sanatçı Morrissey'in 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan konseri, grup üyelerinden birinin sakatlık yaşaması nedeniyle iptal edildi. Organizasyon, biletlerin iade edileceğini duyurdu.

İngiliz sanatçı Morrissey'in 12 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan konseri, müzisyenlerinden birinin yaşadığı beklenmedik sakatlık nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonu düzenleyen Piu Entertainment, Morrissey'in Türkiye'deki geniş dinleyici kitlesine ve İstanbul konserine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Morrissey'in 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi ve anlayışınız için içtenlikle teşekkür ederiz."

Sanatçının konser biletleri, satışa çıkarıldığı gün tükenmişti.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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