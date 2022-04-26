Morolu Müslümanlara Hak İnsani Yardım Derneğinden ramazan yardımı - Haberler

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Morolu Müslümanlara Hak İnsani Yardım Derneğinden ramazan yardımı

AA - Güncel
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Hak İnsani Yardım Derneği, nehir üzerine kurdukları barakalarda yaşayan Filipinler'deki Müslüman halka ramazan yardımında bulundu.

Hak İnsani Yardım Derneği, nehir üzerine kurdukları barakalarda yaşayan Filipinler'deki Müslüman halka ramazan yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan yardımlarını ulaştırmak üzere Filipinler'e giden Hak İnsani Yardım Derneği ekibi, Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki Moro Müslümanlarına kumanya ve zekat yardımı yaptı.

AA / Güncel

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