Morkomedyen Murat Genç, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

"Morkomedyen" adıyla bilinen komedyen Murat Genç, son gösterisinde sahneye fidanla çıkarak orman yangınlarına dikkati çekti.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, son gösterisinde sahneye bir fidanla çıkan Genç, seyircilerden takdir topladı.

Genç, sahnede yaptığı açıklamada, geçen günlerde ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının içlerini yaktığını belirterek, "Dikkatsizlik ve ihmal yüzünden adeta felaket yaşadık. Ağaçlarımız kül oldu, ormanların sessiz sakinleri can verdi, doğamız tahrip oldu. Bu acıya sessiz kalamadım. Bu konuya farkındalık oluşturmak istedim. Sahneye fidanla çıktım çünkü her yanan orman yüreğimde iz bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasına çağrıda bulunan Genç, "Bizim başka ülkemiz yok. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm duyarlı sanatçıları bu konuda ses olmaya davet ediyorum. Bir fidan, bir umut demek." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Genç, orman yangınlarıyla canla başla mücadele eden bazı kahramanları da kaybettiklerine değinerek, "Kahrolduk. Aşırı sıcaklar sürerken lütfen ormanlık alanlarda daha dikkatli olalım. İzmarit atmayalım, ateş yakmayalım, havai fişek kullanmayalım. Ciğerlerimiz yanmasın." dedi.