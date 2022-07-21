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Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Moritanya ve İspanya, iş birliğini genişletmeyi hedefliyor

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşımanın yollarını görüştü.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşımanın yollarını görüştü.

Moritanya haber ajansına göre, günübirlik ziyaret kapsamında başkent Nuakşot'a gelen Albares, mevkidaşı Muhammed Salim Vild Merzuk ve Cumhurbaşkanı Gazvani ile bir araya geldi.

Ajans, Gazvani ve Albares arasındaki görüşmenin ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmeyi ve daha geniş alanlara yaymayı amaçladığını aktardı.

Nuakşot ve Madrid arasındaki ilişkiler, yakın zamanda varılan dostluk ve iş birliği anlaşmasının ardından önemli gelişmelere sahne oluyor.

Anlaşma, iki ülke arasındaki siyasi istişareler için bir çerçeve oluşturmasının yanı sıra gıda güvenliği, eğitim, sağlık ve hukuki alanlarda iş birliğinin yolunu açıyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Togo Cumhuriyeti Moritanya İspanya Güncel Haberler

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