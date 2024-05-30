Moritanya Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistin'e yönelik imha savaşını eleştirdi

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "imha savaşını" sürdürmesinin uluslararası hukuka "açık bir meydan okuma" olduğunu söyledi.

Moritanya resmi haber ajansına göre Merzuk, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Merzuk, "Filistin'deki işgalci güç İsrail, uluslararası toplumun gözü önünde Gazze'deki savunmasız Filistin halkına karşı 7 aydan fazla süredir sistematik bir imha savaşını sürdürüyor." dedi.

Filistin halkına karşı "imha savaşının" sürdürülmesinin, uluslararası insancıl hukuk ilkelerine ve tüm ahlaki ve insani norm ve değerlere "açık bir meydan okuma" olduğunu ifade eden Merzuk, uluslararası topluma, "devam eden soykırım savaşının derhal durdurulması ve yerinden edilenler için insan onuruna yakışır bir yaşamın gerekliliklerinin sağlanması yönündeki ahlaki ve hukuki sorumlulukları üstlenme" çağrısında bulundu.

Merzuk, ayrıca uluslararası toplumu, Filistin halkının tüm meşru haklarını garanti altına alacak, 1967 sınırlarında bağımsız devletlerinin tanınmasını ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye devlet olarak nihai kabulünü garanti edecek bir çözüm bulmak için çalışmaya çağırdı.