Moritanya'da protestolar nedeniyle mobil internet hizmetleri durduruldu

Moritanya'da bir kişinin polis merkezinde ölmesinin ardından başlayan protestolardan sonra mobil internet hizmetleri durduruldu. Başkent Nuakşot ve ülkenin çeşitli şehirlerinde mobil internet bloke olurken sabit internet hizmetleri verilmeye devam etti. Moritanya makamları veya ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri, mobil internet kesintilerine dair açıklama yapmadı.

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, bir kişinin polis merkezinde ölmesinin ardından başlayan protestolardan sonra mobil internet hizmetleri durduruldu.

Başkent Nuakşot ve ülkenin çeşitli şehirlerinde mobil internet bloke olurken sabit internet hizmetleri verilmeye devam etti.

Moritanya makamları veya ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri, mobil internet kesintilerine dair açıklama yapmadı.

Bir kişi polis merkezinde öldü

Moritanya polisi, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bir grup gencin Ömer Job adlı kişiye saldırıp kaçtıklarını ve polisin, olayları soruşturmak için Job'u karakola götürdüğünü belirtmişti.

Polis, Job'un psikotrop madde kullanımı nedeniyle yarı baygın durumda olduğunu açıklamıştı.

Nefes darlığı nedeniyle durumu fenalaşan gencin, hastaneye sevk edildikten sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Gencin ölümüne tepki göstermek için protestolar düzenlendi

Ulusal basına göre 30 Mayıs'ta Moritanyalılar, ülkenin farklı şehirlerinde gencin ölümüne tepki göstermek için protestolar düzenlemişti.

Polisin, gösterileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı ifade edilirken Nuakşot'a 300 kilometre uzaklıktaki Buki şehrinde bir protestocunun vurularak öldüğü bildirilmişti.

Moritanya İçişleri Bakanı Muhammed Ahmed Veled Muhammed El-Emin, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ömer Job ve Muhammed El-Emin Veled Samb adlı iki gencin ölümlerine ilişkin soruşturmanın, adalet yerini bulana kadar şeffaf bir şekilde devam edeceğini vurgulamıştı.

Job'un ölüm koşullarının polis tarafından yapılan açıklamada açıklığa kavuşturulduğuna dikkati çeken Bakan Emin, Samb'ın ölümüyle ilgili, şehirdeki ayaklanmalar sırasında Buki'de bir polis karakoluna baskın girişiminde bulunulduğunu ve bu olaylarla ilgili ön soruşturmanın sürdüğünü dile getirmişti.

"İç barışa zarar vermeye çalışanlara karşı yasaların gücüyle mücadele edeceğiz"

Bu bağlamda Nuakşot ve Buki kentlerinde meydana gelen "isyanları" kınadığını ifade eden Emin, bu protestolara katılanların kamu malına zarar verdiğinin ve kamu huzurunu bozduğunun altını çizmişti.

Bakan Emin, herkesi sükunete, vatandaşların ve mülklerinin güvenliğini korumaya çağırarak yetkililerin güvenlik, huzur ve iç barışa zarar vermeye çalışanlara karşı yasaların gücüyle ve kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.