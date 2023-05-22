Moritanya'da Meclis seçimlerini iktidar partisi kazandı

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da milletvekili ve yerel seçimleri, iktidar partisi kazandı.

Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, iktidardaki El-İnsaf Partisi 176 sandalyeli Mecliste 80 koltuk elde etti.

İktidar partisiyle ittifak yapan partiler 36 koltuk alırken, muhalefet yalnızca 24 milletvekili çıkarabildi.

Mecliste kalan 36 sandalye için 27 Mayıs'ta ikinci tur seçimler yapılacak. Ülkedeki seçim sistemine göre, tek ya da 2 vekil çıkaran bölgelerde partilerin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda yeniden seçim yapılıyor ve en çok oyu alan taraf kazanıyor.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullandığı ülkede seçimlere katılım yüzde 71,8 oldu.

İktidar partisi ayrıca, 13 yerel konseyin hepsini almayı başardı.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, seçimler için martta Ulusal Meclisi feshetmişti.

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