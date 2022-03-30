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Moritanya'da hükümet istifa etti

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Moritanya'da hükümet istifa etti

Moritanya Başbakanı Muhammed Vild Bilal, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani'ye istifasını sundu.

Moritanya Başbakanı Muhammed Vild Bilal, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani'ye istifasını sundu.

Moritanya devlet televizyonunun haberine göre, Ağustos 2020'de yolsuzluk iddiaları sonrası görevini bırakan Başbakan İsmail Vild Şeyh Sidia'nın yerine gelen Bilal, görevinden istifa etti.

Başbakan Bilal ve hükümetinin istifası, Devlet Başkanı Gazvani'nin hükümetin performansını şiddetli biçimde eleştirdiği ve ülke yönetimindeki bazı "dengesizliklerin" vatandaşın yönetime güvenini yitirmesine neden olduğu şeklindeki konuşmasından günler sonra geldi.

Gazvani, 24 Mart'ta, "Bakanlıkların çoğunda vatandaşların sorunlarını çözecek yeterli kadro yok. Bu, kabul edilemez. Kamu hizmetlerinde büyük bir denetim eksikliği var." ifadelerini kullandığı konuşmasında, hükümeti sorumluluk sahibi olmaya ve görevlerini yerine getirmede istekli davranmaya çağırmıştı.

Bilal, göreve gelmeden önce Cumhurbaşkanı Gazvani'nin danışmanı olarak görev yapıyordu.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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