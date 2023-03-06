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Moritanya'da gardiyanları öldüren 4 mahkum kaçtı

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Moritanya'da gardiyanları öldüren 4 mahkum kaçtı

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bir hapishanede çıkan silahlı çatışma sonucu iki gardiyanı öldüren 4 mahkum hapishaneden firar etti.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bir hapishanede çıkan silahlı çatışma sonucu iki gardiyanı öldüren 4 mahkum hapishaneden firar etti.

Moritanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde merkez hapishanesinde tutulan ve terörist olarak nitelenen 4 mahkum ile gardiyanlar arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 muhafızı öldürüp 2'sini yaralayan mahkumlar kaçtı.

Kaçan mahkumlardan ikisinin idam cezasına çarptırıldığı, diğer ikisinin ise terör örgütü üyeliğinden yargılandıkları belirtildi.

Bakanlık, güvenlik güçlerinin hapishanede asayişi sağladığını ve kaçan mahkumları yakalamak için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Sahel'de bölgedeki terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı grupların aktif olduğu Mali'nin komşusu Moritanya'da uzun yıllardır terör saldırısı yaşanmamıştı.

Moritanya'da 1987'den beri idam cezası uygulanmıyor.

Nuakşot Büyükelçiliği Türk vatandaşlarını uyardı

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Moritanya makamlarının geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü aktarıldı.

Acil durumlarda büyükelçilik ile telefon üzerinden bağlantı kurulması istenen açıklamada, "Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların tavsiyelerine uymaları önem taşımaktadır. " ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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