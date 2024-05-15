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Moritanya'da askeri eğitim uçağı düştü: İki subay hayatını kaybetti

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Moritanya ordusu, Atar kentindeki askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçaktaki teknik arıza sonucu gerçekleşen kaza sonrasında ordu derhal soruşturma başlattı.

Moritanya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Atar kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Atar'daki Askeri Havacılık Okuluna ait "SF260" tip eğitim uçağının, rutin eğitim uçuşu sırasında teknik arıza sonucu düştüğü belirtildi.

Uçaktaki iki subayın hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, ordunun "olayın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için derhal soruşturma başlattığı" kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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