Mor çiçek tarlasından mest eden görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mor çiçek tarlasından mest eden görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Cenik - Güncel
 - Güncelleme:

Mor çiçek tarlasından mest eden görüntüler Ankara Kızılcahamam'da yemeklere renk vermekte kullanılan consolida orientalis (mor çiçek) tarlası görsel bir şölen sunuyor.

Mor çiçek tarlasından mest eden görüntüler

ANKARA - Ankara Kızılcahamam'da yemeklere renk vermekte kullanılan consolida orientalis (mor çiçek) tarlası görsel bir şölen sunuyor.

Kızılcahamam ilçesinde tarlada yetiştirilen consolida orientalisler (mor çiçek) masalsı bir görüntü oluşturuyor. Göz alıcı rengi ile görenleri hayran bırakan çiçekler, ziyaretçilerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Sivas ve bazı şehirlerde yemeklere renk katmak için kullanılan consolida çiçeğini bölge halkının ticari amaç için yetiştirdiği öğrenildi. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı ziyaretçilerinin uğrak noktası haline gelen tarla havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Güncel

Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title