Moody's: Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası Buğday Üretimini, Enflasyonu ve Büyümeyi Vurabilir - Haberler

YENİ DELHİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Moody's derecelendirme kuruluşunun Pazar günü yayınladığı rapora göre, Hindistan'da özellikle kuzey, batı ve orta kesimlerde hakim olan sıcak hava dalgası, enflasyona katkıda bulunmanın ve genel büyümeyi olumsuz etkilemenin yanı sıra buğday mahsullerinin veriminde frenlemeye yol açabilir. Hindistan'da başlıca buğday yetiştirilen eyaletler özellikle Pencap, Haryana, Racastan, Madya Pradeş ve Uttar Pradeş'in bazı bölgeleri olarak biliniyor. Bu eyaletlerdeki sıcaklığın geçen birkaç hafta içinde 45 derecenin üzerine çıkması, insanların kendilerini özellikle gündüzleri kapalı yerlerde tuttukları için normal yaşamı altüst etti.

Kuzey ve batı eyaletlerinde hakim olan sıcak hava dalgası nedeniyle, bu mevsimde buğday üretiminin yüzde 5'in üzerinde düşüş gösterdiği tahmin ediliyor. Federal hükümet kısa süre önce, buğday üretiminde bu sezon meydana gelebilecek düşüşü göz önüne alarak buğday ihracatını frenlemeye karar vermişti. Raporda, Hindistan'ın kuzeybatısının büyük kısmını etkileyen yüksek sıcaklıkların buğday üretimini frenleyeceği ve zaten yüksek olan enflasyonu daha da kötüleştirip ülkenin büyümesine zarar verebilecek olan geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, "Uzun vadede, Hindistan'ın iklime bağlı fiziksel tehlikelere karşı son derece negatif olan kredi riski, ekonomik büyümesinin, iklimle ilgili artan ve daha aşırı olan şoklarla karşılaştıkça daha değişken hale geleceği anlamına geliyor" ifadesi yer aldı.

Moody's ayrıca, Hindistan'daki enflasyonun, buğday üretimini yerli tüketimde tutmanın yanı sıra borsalardaki elektrik fiyatlarına getirilecek sınırlama ve Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) Mayıs ayı başındaki 40 baz puanlık politika faiz artışı ile kısmen hafifleyeceğini belirtti. Moody's, "Ancak Hindistan'da tahıl ve gıdanın daha genel olarak tüketimde öne çıkması göz önüne alındığında, gıda fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, toplumsal riskleri artırabilir" dedi.

Xinhua / Güncel