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Montu bulununca arama yapıldı; 3 kilometre mesafede cesedine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Montu bulununca arama yapıldı; 3 kilometre mesafede cesedine ulaşıldı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde Salih Alkan'a (78) ait, içerisinde 14 bin TL olan mont bulundu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde Salih Alkan'a (78) ait, içerisinde 14 bin TL olan mont bulundu. Bölgede yapılan aramada, montun bulunduğu noktaya 3 kilometre mesafedeki dere yatağında, Alkan'ın cansız bedeni bulundu.

Ömerler Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde çalışma yapan belediye işçisi bir mont buldu. Montun cebinden 14 bin TL ile Salih Alkan'a ait nüfus cüzdanı ve cep telefonu çıktı. Belediye işçisi polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada Salih Alkan'ın bir süredir kayıp olduğu tespit edildi, arama çalışması başlatıldı.

AFAD, polis, jandarma, özel arama kurtarma ekipleri ile vatandaşların da katıldığı aramalarda, montun bulunduğu yere yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Şile Mahallesi'ndeki dere yatağında Salih Alkan'ın cesedi bulundu. Alkan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, memleketi Bartın'a ev almak için geldiği belirtilen Salih Alkan'ın en son bir hafta önce caddede yürüdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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