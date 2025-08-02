Montana'da Bartaki Silahlı Saldırıda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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