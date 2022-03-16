Momo Kodama, 18 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Momo Kodama, 18 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
 - Güncelleme:
Momo Kodama, 18 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak

Japon piyanist Momo Kodama, "İstanbul Resitalleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - Japon piyanist Momo Kodama, "İstanbul Resitalleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Konser, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de 18 Mart'ta gerçekleşecek. Kodama konserde, Franz Schubert, Claude Debussy ve Mussorgsky'nin eserlerini yorumlayacak.

Osaka doğumlu Japon sanatçı, 1991'de ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nda hem "Şampiyonluk" hem de "En Genç Piyanist" unvanlarının sahibi oldu.

Berlin ?Filarmoni, Boston Senfoni, Tokyo Metropolitan Senfoni Orkestrası, Hiroşima Senfoni Orkestrası, NHK Senfoni Orkestrası, NDR Hamburg, Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası, Düsseldorf Senfoni, Kyoto Senfoni, Monte-Carlo Filarmoni Orkestrası ve Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi önemli orkestralarla aynı sahneyi paylaşan sanatçı, Amerika, İsviçre, Romanya, Danimarka, İtalya, Almanya ve Japonya'daki festivallerde sahneye çıktı.

Klasikten romantik ve çağdaş eserlere uzanan bir repertuvara sahip Kodama, oda müziği konusunda, Renaud Capuçon, Christian Tetzlaff, Augustin Dumay, Gautier Capuçon, Steven Isserlis ve Jörg Widmann ile çalışmalarda bulundu.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

İstanbul, 18 mart, Müzik, Japon, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title