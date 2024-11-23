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Mölln'de Irkçı Kundaklama Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlendi

Mölln'de Irkçı Kundaklama Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Almanya'nın Mölln kentinde 1992'de aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde ölen 3 Türk vatandaşı için anma töreni gerçekleştirildi. Törende ırkçılığa karşı durma çağrısı yapıldı.

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren 3 Türk vatandaşı Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz için anma töreni düzenlendi.

Anma etkinliğine, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Furkan Dülgar, Mölln Belediye Başkanı Ingo Schaeper, Arslan ailesi ve çok sayıda Möllnlü katıldı.

Dülgar, törendeki konuşmasında, bu tür eylemlerin asla unutulmamasını sağlamanın ve toplum olarak her türlü ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı kararlı bir şekilde durmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Hoşgörüsüzlüğe tolerans gösterilmemesini isteyen Dülgar, hiç kimsenin kökeni, dini ya da görünüşü nedeniyle nefret kurbanı olmamasını umduğunu dile getirdi.

Kundaklanan evde hayatını kaybeden Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ın sadece mağdur aileleri değil tüm toplumu derinden sarsan korkakça ve ırkçı bir suçun kurbanları olduklarını vurgulayan Dülgar, "Ölümleri, bugün hala acıyan ve bize sorumluluk almamızı ve tetikte olmamızı hatırlatan bir yara bıraktı." dedi.

32 yıl önce kundaklanan evin önüne gelen bazı vatandaşlar da buraya çiçek bırakarak hayatını kaybedenleri andı.

Mölln'de 23 Kasım 1992'de kundaklanan evde 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 Neonazi, ömür boyu hapis cezası almalarına rağmen 15 yıl cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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