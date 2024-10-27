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Moldovalı Gelin Azra, Siirtli Damat ile Dünyaevine Girdi

Moldovalı Gelin Azra, Siirtli Damat ile Dünyaevine Girdi
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Müslüman olup Azra ismini alan Moldovalı Anastasia Rotaru, Siirt'te düzenlenen yöresel düğünle Türkiye'deki aşkı Doğan Bulut ile evlendi. Düğün geleneklerine uygun olarak gerçekleştirildi ve gelin, eğlenceli anlar yaşadı.

Müslüman olan ve Azra ismini alan Anastasia Rotaru, Siirt'te düzenlenen yöresel düğünle Siirtli gençle dünyaevine girdi.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Doğan Bulut, yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı ve bir süre arkadaş kaldığı Moldovalı Anastasia Rotaru ile evlenmeye karar verdi.

İslamiyet'i seçerek Müslüman olan Anastasia Rotaru, "Azra" ismini aldı.

Her iki ailenin onay vermesinin ardından nişanlanan çift, Siirt'teki bir düğün salonunda yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğünde dans eden çift, alkışlar eşliğinde pasta kesti, davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Yöresel türkülerin seslendirildiği düğünde halay çeken gelin Azra Rotaru, davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Moldova'da da düğün töreni yapacaklar

Damat Doğan Bulut, AA muhabirine, nişanlısıyla gelenek ve göreneklerine göre düğünlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eşinin bölgenin kültürü hakkında internetteki videoları izleyerek bilgi sahibi olduğunu ifade eden Bulut, "Eşimin ülkesinde geline altın alınmıyor. Biz burada geleneklerimize göre geline altın aldık, kınamızı yaptık. Azra kendi isteğiyle Müslüman oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ocak ayında Moldova'da da bir düğün yapacaklarını anlatan Bulut, orada ise onların örf ve adetlerine göre tören düzenleyeceklerini dile getirdi.

"Moldova'da onların gelenek ve göreneklerine göre hareket edeceğiz. Ailesi buraya düğüne geldi, biz de ailecek oradaki düğünümüze katılacağız." diyen Bulut, Rusça ve İngilizce bildiği için yabancılık çekmediğini belirtti.

Gelin Azra Bulut da her ne kadar kültür farkı olsa da yabancılık çekmediğini anlattı.

Siirt'i çok beğendiğini dile getiren Rotaru, "Elhamdülillah çok mutluyuz. Bizim de geleneklerimiz, kültürlerimiz var. Kültür farklılıkları var, biz buraya gelmeden önce de videolarda izledik. Kültürünüzü, geleneğinizi çok beğendik. Bizim kültürlerimize de benziyor. Oyun tarzları biraz farklı. Bu kalabalığa yabancı değilim." dedi.

Damadın babası Beşir Bulut da düğünün güzel geçtiğini ifade etti.

"Azra'yı ailemize kattık, çok mutluyuz." diyen Bulut, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Moldova Türkiye siirt

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