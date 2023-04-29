Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde yarın başkanlık seçimi yapılacak

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde halk, yeni başkanını seçmek için yarın oy kullanacak.

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın 4 senelik başkanlık süresinin sona ermesi dolayısıyla düzenlenecek seçimde, yaklaşık 92 bin 500 kişi, 65 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00-21.00 saatlerinde gerçekleşecek. Oy sayımı 48 saat içinde yapılacak.

Bölgenin seçim yasasına göre, başkan adaylarının, 35 yaşını doldurmuş olması, Moldova'da ikamet etmesi ve Gagauz Türkçesini bilmesi gerekiyor.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, yeni başkan ikinci turda belirlenecek. İkinci tur, iki hafta sonra yapılacak.

Seçime katılım oranının yüzde 50'nin altında olması durumda ise seçim geçersiz kabul edilecek ve iki hafta sonra tekrar seçim düzenlenecek.

Başkanlık koltuğuna 8 aday talip

Gagauz Özerk Yeri'ndeki seçimde, 8 aday başkanlık için yarışacak.

Dört yılda bir yapılan başkanlık seçiminde, 2 kez art arda başkan seçilen İrina Vlah, bu sefer aday olamıyor.

Adayların arasında eski Gagauz Özerk Yeri Başkanı ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ile eski Başkan Mihail Formuzal bulunuyor.

Adaylardan Evgeniya Gutsul, Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından seçimde aday olarak gösterilirken Grigoriy Uzun, eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partice destekleniyor.

Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyeleri Viktor Petrov, Nikolay Dudoglo, Sergey Çimpoeş ile Sergey Çernev de diğer adaylar olarak sıralandı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ise başkanlık seçiminde aday çıkarmadı.

Seçime katılan adayların tamamı, seçim kampanyasında "bölgede barış ve istikrar" vurgusu yaptı.

Eski başkanlar

23 Aralık 1994'te Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulan Gagauz Özerk Yeri'nin ilk başkanı, 1995'te Georgiy Tabunşçik olmuştu.

1999'da yapılan başkanlık seçimini Dmitri Croitor kazanırken 2002'deki seçimde ise başkanlık koltuğuna yeniden Tabunşçik gelmişti.

2006-2015 döneminde Mihail Formuzal başkan olmuş, mevcut Gagauz Özerk Başkanı İrina Vlah da 2015 ve 2019 başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşu

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.

Toprak bütünlüğü olmayan bölge başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere 3 şehir ve 26 köyden oluşuyor.

Yaklaşık 120 bin nüfusa sahip Gagauz Özerk Yeri'nde halk, Gagauz Türkçesi konuşuyor.