Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçiminin 2. turunda oylama sona erdi

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçiminin 2. turunda oy verme işlemi sonlandı.

Gagauz Özerk Yeri'nde 30 Nisan'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda, yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar 21.00'de kapandı.

92 bini aşkın seçmenin sandık başına gitmesinin öngörüldüğü seçimde, oy verme işlemi 65 seçim merkezinde gerçekleşti.

Bölgenin Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan ilk verilere göre, seçimde katılım oranı yüzde 54,56 oldu. Buna göre seçimin geçerli olması bekleniyor.

Seçimleri kazanacak aday, Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyeleri nezdinde 30 gün içinde yemin ederek başkanlık görevine başlayacak.

İkinci turda yarışan adaylar

Başkanlık koltuğu için seçimin ilk turunda en fazla oy alan (yüzde 26,47) Şor Partisinin aday gösterdiği Evgeniya Gutsul ile yüzde 26,40 oyla ikinci olan, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti tarafından desteklenen bağımsız aday Grigoriy Uzun yarıştı.

Başkanlık seçiminin ilk turu

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan Irina Vlah'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle 30 Nisan'da seçime gidilmişti.

Seçimde 7'si bağımsız, 8 aday başkanlık koltuğu için yarışmıştı. 4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde iki kez art arda seçilen Vlah, seçim yasası gereği üçüncü kez başkanlık koltuğuna talip olamadı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), başkanlık seçiminde aday çıkarmamış, herhangi bir adayı desteklememişti.

Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının yüzde 57,8 ve seçimin geçerli olduğunu ancak adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura gidileceğini duyurmuştu.

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik sağlayan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin bu niteliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.