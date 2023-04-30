Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçiminde sandıklar kapandı

Moldova Cumhuriyeti"ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi dolayısıyla yapılan seçimde, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayarak 21.00'de sona erdi. Sandıkların kapatılmasının ardından oy sayımına geçildi.

Bölgenin Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan ilk verilere göre, seçime katılım oranı yüzde 57,8 oldu. Bu kapsamda yapılan seçimin geçerli olduğunun kabul edilmesi bekleniyor.???????

Gagauz Özerk Yeri'ndeki seçim, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, ABD, Ukrayna, İngiltere'den 75 yabancı ve 21 yerli gözlemci tarafından takip edildi.

Gagauz Özerk Yeri'nin seçim yasasına göre, adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, başkanlık seçiminde ikinci tura gidilecek. İkinci turun ise iki hafta sonra yapılması gerekiyor.

Ayrıca başkanın yanı sıra Gagauz Özerk Yeri'ndeki Valkaneş ve Çok-Meydan seçim bölgesinden Halk Meclisi (Halk Topluşu) için iki üye seçimi de yapıldı.

Başkanlık koltuğu için 8 aday yarıştı

Gagauz Özerk Yeri'ndeki seçimde 7'si bağımsız, 1'i partili 8 aday başkanlık koltuğuna talip oldu.

4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde, 2 kez art arda başkan seçilen İrina Vlah, seçim yasası gereği bu sefer başkanlık yarışına katılamadı.

Adayların arasında eski Gagauz Özerk Yeri Başkanı ve Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, eski Başkan Mihail Formuzal, Moldova Parlamentosundaki partilerden, ülkenin eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partice desteklenen Grigoriy Uzun, Şor Partisi tarafından aday gösterilen Evgeniya Gutsul yer aldı.

Seçim yarışına, Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyeleri Viktor Petrov, Nikolay Dudoglo, Sergey Çimpoeş ile Sergey Çernev de katıldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), başkanlık seçiminde aday çıkarmadı.

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.