Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri başkanlık seçiminin ikinci turu 14 Mayıs'ta yapılacak

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde, başkanlık seçiminin ikinci turunun, 14 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonu, bölgede pazar günü düzenlenen başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı.

Toplam 92 bin 516 seçmenin bulunduğu bölgede, seçime katılım oranı yüzde 57,8 oldu ve seçimler geçerli olarak kabul edildi.

Seçimde, Moldova Parlamentosundaki partilerden, Şor Partisi tarafından aday gösterilen Evgeniya Gutsul, oyların yüzde 26,47'sini alarak birinci olurken, ülkenin eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti tarafından desteklenen Grigoriy Uzun ise yüzde 26,40 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Gagauz Özerk Yeri'nin seçim yasası gereği adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

En fazla oyu alan Gutsul ile Uzun, ikinci turda başkanlık koltuğu için yarışacak. İkinci tur ise 14 Mayıs'ta düzenlenecek.

Başkanlık seçimi

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan İrina Vlah'ın, 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle 30 Nisan'da seçime gidilmişti.

Seçimde 7'si bağımsız, 1'i partili 8 aday başkanlık koltuğu için yarışmıştı.

4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde, 2 kez art arda başkan seçilen İrina Vlah, seçim yasası gereği bu sefer başkanlık yarışına katılamamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), başkanlık seçiminde aday çıkarmamıştı.

Gagauz Özerk Yeri'ndeki Valkaneş ve Çok-Meydan seçim bölgesinden Halk Meclisi (Halk Topluşu) için iki üye seçimi de yapılmıştı.

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.