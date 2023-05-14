Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri, başkanını seçmek için ikinci kez sandık başında

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde halk, başkanlık seçiminin ikinci turu için oy kullanıyor.

Gagauz Özerk Yeri'nde 30 Nisan'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda, oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı.

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'ndeki 65 seçim merkezinde 92 bini aşkın seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Seçimdeki oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Bölgenin seçim yasasına göre başkan adaylarının, 35 yaşını doldurmuş olmaları, Moldova'da ikamet etmeleri ve Gagauz Türkçesini bilmeleri gerekiyor.

Seçimleri kazanacak aday, Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyeleri nezdinde 30 gün içinde yemin ederek başkanlık görevine başlayacak.

İkinci turda yarışacak adaylar

Başkanlık koltuğu için seçimin ilk turunda en fazla oy alan (yüzde 26,47) Şor Partisinin aday gösterdiği Evgeniya Gutsul ile yüzde 26,40 oyla ikinci olan, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti tarafından desteklenen bağımsız aday Grigoriy Uzun yarışıyor.

Başkanlık seçiminin ilk turu

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan İrina Vlah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle 30 Nisan'da seçime gidilmişti.

Seçimde 7'si bağımsız, biri partili 8 aday başkanlık koltuğu için yarışmıştı. 4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde iki kez art arda seçilen İrina Vlah, seçim yasası gereği üçüncü kez başkanlık yarışına katılamamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), başkanlık seçiminde aday çıkarmamış, herhangi bir adayı desteklememişti.

Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının yüzde 57,8 ve seçimin geçerli olduğunu ancak adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura gidileceğini duyurmuştu.

Eski başkanlar

Moldova Cumhuriyeti sınırlarında 23 Aralık 1994'te kurulan Gagauz Özerk Yeri'nin ilk başkanı, 1995'te Georgiy Tabunşçik olmuştu.

Seçimlerde 1999'da Dmitri Croitor, 2002'de ise yeniden Tabunşçik başkanlık koltuğuna gelmişti. 2006-2015 döneminde Mihail Formuzal başkan olurken, mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, 2015 ve 2019 başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşu

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin özerkliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.

Toprak bütünlüğü olmayan bölge başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere 3 şehir ve yaklaşık 25 köyden oluşuyor.

Yaklaşık 120 bin nüfusa sahip Gagauz Özerk Yeri'nde halk, Gagauz Türkçesi konuşuyor.