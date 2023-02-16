Moldova Parlamentosunda Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için saygı duruşu

Moldova Parlamentosunda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Moldova Parlamentosunda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin "büyük bir trajedi" olduğunu belirtti.

Depremler nedeniyle binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine ve "devasa" yıkımların oluştuğuna dikkati çeken Grosu, Moldova'nın Türkiye'ye 55 personelden oluşan arama kurtarma ekibi gönderdiğini anımsattı.

Bu ekibin ülkeye dönmek üzere olduğunu dile getiren Grosu, Moldova Maliye Bakanlığının Türk halkını desteklemek amacıyla hesap açtığını ve nakdi yardım toplamaya başladığını bildirdi.

Grosu'nun davetiyle milletvekilleri depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Moldova ve Türk vatandaşlarından Türkiye'ye destek

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de depremlerde zarar görenler için topladıkları yaklaşık 1,5 ton yardım malzemesinin Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti.

Yardım malzemeleri arasında çadır, battaniye, uyku tulumu, bebek maması gibi ürünler olduğunu belirten Sertel, Türk ve Moldova vatandaşlarına, Gagauz soydaşlarına, ülkedeki Azerbaycan diasporası ile sivil toplum kuruluşlarına minnettar olduklarını dile getirdi.

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de depremler nedeniyle başlatılan nakdi yardım kampanyası kapsamında 550 binden fazla Moldova leyi (yaklaşık 30 bin dolar) toplandığı kaydedildi.