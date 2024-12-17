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Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğu açıldı

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğu açıldı
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Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Moldova ve Türkiye'nin tarihin derinliklerinden gelen ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye için Moldova'nın dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirten Akbıyık, "Aynı dili konuşuyoruz. Kültürel ekonomik ilişkilerimiz var. Bugünkü açılış turizmin de gelişmesine katkı sunacaktır. Yörük Obaları Derneğimiz Moldova'yı ziyaret ederek kültürel ilişkilerimize katkı sunmuşlar. Gül Yazıcı'nın fahri konsolosluğu hayırlı olsun." dedi.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türkiye'deki 7'nci fahri konsolosluklarını Marmaris'te açtıklarına dikkati çekerken, "Moldova ve Türkiye stratejik ortak. 2018 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan Moldova ziyaretinde bu anlaşmayı imzaladı. Moldova 33 yaşında. Bağımsızlığımızı ilk Türkiye tanıdı. 33 yıldır Türkiye, Moldova'nın yanında. Türk halkına teşekkür ediyorum, sağ olasınız hep yanımızdasınız." diye konuştu.

Muğlalı iş insanlarını ve turizmcileri Moldova'ya yatırım yapmaya davet eden Croitor, "Serbest ticaret anlaşmamız var. Kimlikle gelebilirsiniz. Moldova'daki fırsatları iki ülke vatandaşları için de kullanıp değerlendirin. Muğlalı inşaat sektöründe değerli insanlar var, gelin kendi gözünüzle görün bizim Moldova çok güzel. Bugünkü açılışımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir aile Yazıcı ailesi, Serkan Yazıcı Bursa Fahri Konsolosumuz, eşi Gül Hanım da Marmaris Fahri Konsolosumuz oldu. Hayırlı olsun ülkelerimize." değerlendirmesinde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha uzun yıllar öncesine dayandığına vurgu yaparken, şunları kaydetti:

"Moldova kurulduğunda başlamış ama tarihe baktığımızda Osmanlı döneminde başlayan 450 yıllık birlikteliğimiz var aslında. Soydaşlarımızın Gagavuz Türklerinin Moldova'da yaşıyor olması bizleri kültürel olarak bağlıyor. Ticaret ve turizm alanında işbirliğimiz bugün atılacak adımla birlikteliğimizin ilerlemesi hepimizin lehine olacaktır. Bu açılışın iki ülke arasındaki dostluğun artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum."

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı da 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Moldova Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu hatırlatırken, iki ülke arasında ilişkilerin güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Görevlerinin iki ülke arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini en üst seviyeye taşımak ve iki ülke vatandaşlarına yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"2019 yılında iki ülke arasında anlaşma gereğince kimlikle seyahat dönemi başlamıştır. Moldova halkının Türk vatandaşlarına olan sevgisi Türk halkında da en üst seviyede karşılık bulmuştur. Göreve kabul edildikten sonra Marmarisli iş insanlarımızla Moldova Büyükelçimizi bir araya getirdik. Moldova Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Turizm, ticaret gibi alanlarda çalışmalar yapmaktayız. İki ülke arasında faaliyetlerimizi daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum."

Program, Muğla Yörük Obaları Derneği halk dansları ekibi ile Moldova yöresel dans ekibi gösterisi ile son buldu.

Açılışa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcıvekili Alicenk Düzgün, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, eski milletvekili Aydın Ayaydın, Moldova'nın Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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